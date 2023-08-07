英格兰PK大战4比2击退奈及利亚 惊险闯进女足世界杯8强

（法新社布里斯本7日电） 世界杯女足夺冠热门英格兰今天在16强赛对决奈及利亚，主将詹姆斯在正规赛尾声吃了红牌，战到延长赛英格兰虽少一人仍以0比0打平，最后PK大战以4比2击退奈及利亚晋级8强。

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英格兰和奈及利亚在正规赛90分钟皆未进球，以0比0进入延长赛。由于英格兰前锋詹姆斯（Lauren James）在正规赛只剩3分钟时，踩在奈及利亚球员爱罗齐（Michelle Alozie）身上，裁判在检视重播后给了她一张红牌，因此英格兰在延长赛只剩10名球员。

但奈及利亚在延长赛未能把握人数优势，再次与英格兰踢成0比0僵局。在进入PK大赛后，英格兰以4比2踢赢奈及利亚，惊险闯进世界杯女足8强。

英格兰目前世界排名第4，曾夺下欧洲女足赛事冠军，由荷兰籍总教练韦吉曼（Sarina Wiegman）领军，之前从未赢得女足世界杯冠军，但在美国遭淘汰后，英格兰如今是夺冠热门球队。

美国昨晚于16强对决瑞典，在PK大战败北，无望达成史无前例的3连霸。在此之前，美国、英格兰及西班牙最被看好有望夺冠。

英格兰在击败奈及利亚后，将在8强赛对上哥伦比亚或牙买加，上述两队将于明天16强赛一决胜负。

© 2023 AFP