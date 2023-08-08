法国4比0痛宰摩洛哥 闯进世界杯女足8强

（法新社阿得雷德8日电） 法国今天在世界杯女足16强面对实力远逊于己的摩洛哥，在上半场就接连攻下3球，下半场再进1球，终场以4比0痛宰对手，之后将在8强赛对决地主队澳洲。

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法新社报导，法国女足在国际足球总会（FIFA）世界排名第5，比名列第72的摩洛哥足足高出67名。摩洛哥则是首次踢进世界杯女足，在小组赛以0比6惨败给德国，之后分别以1比0踢赢哥伦比亚及韩国，晋级16强。

在上半场第15分钟，法国前锋迪亚尼（Kadidiatou Diani）便在球门前头锤破网，助球队先驰得点，接着队友达里（Kenza Dali）及勒索默（Eugenie Le Sommer）分别在第20及第23分钟各攻进1球。

法国在上半场便以3比0遥遥领先摩洛哥，在下半场第70分钟勒索默接获队友高吊传球，在球门前头锤再次破网，法国终场以4比0淘汰对手。

本场比赛两队强弱悬殊，法国全场共15次射门、5次射正，控球时间76%，反观摩洛哥仅1次射门、0次射正，持球时间24%。

法国击败摩洛哥后，将于12日在阿得雷德举行的8强赛出战地主队澳洲。

© 2023 AFP