白袜与守护者上演全武行 6人遭禁赛两人上诉中

（法新社纽约7日电） 美国职棒大联盟MLB芝加哥白袜游击手安德森（Tim Anderson）与克里夫兰守护者三垒手拉米雷斯（Jose Ramirez）先前在比赛中爆发冲突，两人今天因此分别被禁赛6场、3场，但仍在上诉中。

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在5日晚间这场比赛中，两队爆发冲突、板凳清空陷入大乱斗，除安德森和拉米雷斯遭禁赛外，守护者投手克拉塞（Emmanuel Clase）、三垒指导教练萨博（Mike Sarbaugh）、白袜和守护者两队总教练葛里佛（Pedro Grifol）和法兰科纳（Terry Francona）也分别收到禁赛1场处分。

被禁赛的这6人也都被处以罚款，金额未公布；另外，白袜投手寇派克（Michael Kopech）、守护者外野手阿里亚斯（Gabriel Arias）虽没被禁赛，但也逃不了被罚款的命运。

在这场于守护者主场进行的比赛中，拉米雷斯在6局下半击出安打扑向二垒，因为不明原因和安德森起了口角。

两人在二垒旁摆出拳击对战的姿势，并先后朝对方出拳，引发两队成员一拥而上。白袜在这场赛事中最终以7比4击败守护者。

安德森和拉米雷斯原订今天开始蹲球监，但因两人都提出申诉所以暂缓执行，在流程走完前，他们都暂时不用遭禁赛。

克拉塞今天就会接受禁赛处分，萨博则是明天禁赛。

两队总教练葛里佛和法兰科纳必须在今天执行禁赛处分。

© 2023 AFP