MLB公布季后赛赛程表 世界大赛10月27日登场

（法新社纽约8日电） 美国职棒大联盟MLB今天公布2023年季后赛赛程表，第119届7战4胜制世界大赛将于10月27日开打。

广告 继续浏览后续

MLB国家联盟和美国联盟的冠军队伍，将在常规赛战绩较好球队的球场展开总冠军争夺战，可能的第7战将在同一球场举行。

今年赛季MLB常规赛于10月1日结束，各联盟有6支球队晋级季后赛，季后赛将于10月3日至5日开始，各联盟均有两场3战2胜外卡赛。

两大联盟战绩最佳的分区冠军，将在5战3胜的分区系列赛面对外卡赛胜方，比赛将在10月7日至14日举行。

获胜球队将晋级7战4胜制的联盟冠军系列赛，美联将按需要于10月15日至23日进行比赛，国联按需要于10月16日至24日比赛。

世界大赛于10月27日至28日在战绩较好的联盟冠军球场开赛，接下来的比赛按需要于10月30日至11月1日在对方球队的球场进行。如果需要，最后一场比赛将于11月3日至4日在最初球场举行。

巴尔的摩金莺以70胜42负目前在美联战绩最佳，坦帕湾光芒在东区以3场胜差居次；德州游骑兵在美联西区以67胜46负战绩领先，超过现任总冠军休士顿太空人3场胜差。

在国联方面，亚特兰大勇士在东区暂居龙头，并取得MLB最佳的70胜40负战绩，洛杉矶道奇以65胜46负居次，在西区超前，领先旧金山巨人4场胜差。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

© 2023 AFP