罗伦森飙出无安打比赛 费城人7比0击败国民

（法新社费城9日电） 美国职棒大联盟MLB费城费城人今天于主场迎战华盛顿国民，先发投手罗伦森登板飙出无安打比赛，帮助球队以7比0大胜，罗伦森从底特律老虎被交易来费城人仅是一个多星期前的事情。

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31岁的罗伦森（Michael Lorenzen）威风八面完全压制国民队打线，缔造费城人队史第14场无安打比赛，同时也是大联盟本季第4场。

罗伦森9局完投完封没被敲出任何安打，并送出5次三振、4次保送，用球数高达124颗，加上队友提供强大火力支援，他便顺利夺下个人本季第7场胜投。

罗伦森今天登板状况极佳，国民队打者一直都没能敲出安打，来到9局上也无法突破，汤玛斯（Lane Thomas）先击出滚地球出局，下一棒曼尼塞斯（Joey Meneses）再被三振出局。

到了国民第4棒打者史密斯（Dominic Smith），虽然缠斗到满球数，但最终仍打成中外野飞球被接杀，罗伦森成功缔造无安打比赛，队友们纷纷冲上球场与他一同庆祝这项壮举。

费城人击败国民后，本季例行赛战绩来到63胜52败，在国家联盟东区排第2名，同时也暂居国联外卡第一席次；国民战绩则来到50胜65败，在国联东区垫底。

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