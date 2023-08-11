艾卡拉兹鏖战3盘力退胡尔卡奇 晋多伦多名人赛8强

（法新社多伦多10日电） 西班牙新生代网球好手艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）今天通过抢7考验，以3比6、7比6（7/2）、7比6（7/3）力退波兰好手胡尔卡奇（Hubert Hurkacz），挺进多伦多名人赛（Toronto Masters）8强赛。

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世界排名第一的艾卡拉兹是历经一番苦战，抵挡住第15种子胡尔卡奇在第3盘发动的攻势后，才勉强将连胜纪录拉长到14场。

艾卡拉兹花了5个赛末点才拍落胡尔卡奇晋级，他在第3盘原本取得5比2领先，但遇到一阵小乱流，连续两度打到抢7。

艾卡拉兹本季打了21场比赛，他在赢得第19场ATP1000大师赛（ATP Masters 1000）后，在场上发表感言时说：「我在这场比赛的发球方面遇到状况，我不知道我是怎么赢的。」

「我一直在奋战，我的内心有一股斗志，这场比赛很难打。」

「在很难熬的时刻，我告诉自己要持续奋斗下去，全力以赴，积极应战。」

他说：「顶尖选手必须找到保持存活的方法，并以出色的方式结束比赛。」 接下来，艾卡拉兹将在8强赛对阵美国好手保罗（Tommy Paul）。列为第12种子的保罗稍早以6比3、6比2，拍落同胞选手希隆（Marcos Giron）晋级8强赛。

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