头号种子艾卡拉兹中箭落马 止步多伦多名人赛8强

（法新社多伦多11日电） 男网世界排名第一的西班牙新星艾卡拉兹今天惨遭滑铁卢，以3比6、6比4、3比6不敌美国好手保罗，自多伦多名人赛（ATP Toronto Masters）淘汰出局，14连胜战绩戛然而止。

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美国网球公开赛（US Open）将于两周后开打，艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）为捍卫冠军备战，但他这整个礼拜状况不佳，一直无法摆脱低迷手感。

头号种子、20岁的艾卡拉兹与保罗（Tommy Paul）鏖战超过两个小时又15分钟，他在比赛期间喃喃自语，并批评自己的表现。

世界排名第14的保罗上演去年在加拿大名人赛第2轮拍落艾卡拉兹的相同戏码，他的4强赛对手将是第6种子辛纳（Jannik Sinner）与法国好手蒙菲尔斯（Gael Monfils）之役的胜方。

保罗击败艾卡拉兹再下一城，他赛后受访时说：「我不 确定我是否有致胜绝招，但我今天打了一场很棒的比赛。」

艾卡拉兹昨天历经一番苦战，才力退第3轮对手波兰选手胡尔卡奇（Hubert Hurkacz），他今天是连续第2场比赛在首盘陷入困境。

艾卡拉兹是现任温布顿网球锦标赛（Wimbledon）与美国公开赛冠军得主，他今天击出27记致胜球并出现30次非受迫性失误，保罗则是击出19记致胜球、有29次非受迫性失误。

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