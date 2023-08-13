篮球名人堂入主仪式 国际球星抢尽锋头

（法新社春田市12日电） 篮球名人堂今天正式迎来美国职篮NBA退役球星「法国小跑车」帕克、「德国司机」诺威茨基、「闪电侠」 韦德、「西班牙斗牛士」贾索和马刺总教练帕波维奇入主。

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奈史密斯篮球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）今天举办入堂庆祝仪式，今年共有6人入选。

西班牙名将贾索（Pau Gasol）说：「这真的是很强的一届，我很荣幸、也很幸运能够加入这些了不起的人，成为其中一员。」

NBA传奇后卫韦德（Dwyane Wade）说：「我觉得就某方面来说，我已经成功了，我要好好享受这一刻。」

法国籍的帕克（Tony Parker）曾随圣安东尼奥马刺4次夺下美国职篮NBA总冠军、6度获选参加明星赛，也是2007年总冠军赛最有价值球员（MVP）得主。

他说：「这是一段令人难以置信的旅程，我从没想过像我这样的人能经历这样的事。希望所有正在看的孩子，都能继续怀抱伟大的梦想。」

帕克哽咽地感谢他的家人，并向他的美国、法国血统致敬。他说：「我觉得自己拥有两种文化中最美好的部分，这为我的旅程带来极大帮助。」

「当我在法国时，他们总说我个子太小、身材太瘦弱，永远不会成功，但现在笑着的人可是我。」

帕克2001年到2018年在马刺阵中，是「铁血教头」帕波维奇（Gregg Popovich）麾下的明星球员，2019年在夏洛特黄蜂为自己的NBA生涯画上句点。

帕克对帕波维奇说：「你太棒了，你永远是我的第2个父亲，我非常感激你对我和我家人所做的一切。谢谢你，我爱你。」

帕波维奇谈到帕克时则说：「我对他非常严厉、期望也很高，我为他的成就感到骄傲。」

帕波维奇是所有北美职业运动总教练中，执教时间最长的一人，曾带领马刺5次夺冠，3度获选为年度最佳总教练，也曾率美国男篮在东京奥运拿下金牌。

德国籍退役名将诺威茨基（Dirk Nowitzki）21年NBA生涯都在达拉斯独行侠度过，曾率队于2011年夺得总冠军，并获选为总冠军赛MVP，他是2007年年度MVP得主，在2019年退休前，曾14次获选参加明星赛。

诺威茨基说：「我只想对和我最亲近的人说声谢谢，我只想确定每个和我一起踏上这段旅程的人都收到花束，我就能谢幕了。」

© 2023 AFP