世界杯女足 西班牙2比1击败瑞典首度踢进决赛

（法新社奥克兰15日电） 首度闯进世界杯女子足球赛4强的西班牙今天迎战较具经验的瑞典，终场以2比1击败对手，队史首度踢进冠军赛，下一场将对决夺冠热门英格兰或共同主办国澳洲。

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法新社报导，西班牙与瑞典对决是场风格迥异的比赛，前者拥有较卓越技术和令人目眩神迷的传球，而后者则较注重身体对抗和利用死球机会。

瑞典名列世界第3，是4强中排名最高的队伍，西班牙则排名第6。即将在另一场4强赛碰头的英格兰及澳洲则分别名列第4及第10。

瑞典在近4届世界杯有3次踢进4强，尽管先前从未赢得冠军，但瑞典在赛前相信经验带给他们优势。相较之下，西班牙这次是首度闯进世界杯4强。

在今天比赛中，两队在上半场皆无进球，在下半场第81分钟时，西班牙前锋阿因戈诺（Salma Celeste Paralluelo Ayingono）在球门前起脚破网，助球队取得1比0领先。

在下半场第88分钟，瑞典前锋布罗姆奎斯特（Rebecka Blomqvist）接获队友头顶短传，在禁区射门破网，将比分扳成1比1。

不过，西班牙随即在下半场第89分钟时获得角球机会，后卫卡孟纳（Olga Carmona）在禁区外强劲射门，助球队再下一城，终场以2比1淘汰瑞典。

西班牙将于冠军赛迎战英格兰或澳洲，这两队将于明天遭遇争夺冠军赛门票。

© 2023 AFP