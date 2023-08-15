内马尔告别PSG 签天价合约转战沙国豪门希拉尔

（法新社巴黎15日电） 相关球会今天都宣布，巴西巨星内马尔（Neymar）已与沙乌地阿拉伯联赛豪门球队希拉尔（Al Hilal）签约，将告别效力6个球季的法国甲级足球联赛冠军常客巴黎圣杰曼（PSG），继葡萄牙巨星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）和法国名将本泽马（Karim Benzema）之后以天价合约转战沙国。

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31岁的内马尔在希拉尔队社群媒体帐户张贴的影片表示：「我在沙乌地阿拉伯，我是希拉尔队一员。」

PSG主席阿尔赫莱菲（Nasser al-Khelaifi）在声明中说：「向内马尔这样的传奇球星道别，总不是件容易的事，他是世界上最优秀的球员之一。」

「我绝不会忘记他来巴黎圣杰曼那天，以及过去6年对我们球会和计画的贡献。我们一起度过很棒的时光，内马尔将永远是我们历史很重要的一部分。」

内马尔2017年被以2亿2000万欧元转会费，从西班牙甲级足球联赛劲旅巴塞隆纳队（Barcelona）转会至巴黎圣杰曼队，几周后，天才前锋姆巴佩（Kylian Mbappe）也被延揽至巴黎圣杰曼。

内马尔为PSG出赛173场，攻进118球，为球队赢得5座法甲和3座法国杯（French Cup）冠军，不过他在效力PSG这段期间，也不时为伤痛所苦，今年3月因脚踝韧带伤势赛季提前报销，直到PSG上月底在新赛季前赴亚洲踢热身赛时才归队。

内马尔离开后，巴黎圣杰曼一口气失去两大球星，阿根廷传奇球星梅西（Lionel Messi）今年稍早就已离队加盟美国足球大联盟（MLS）的迈阿密国际（Inter Miami CF），PSG三巨头现在仅剩姆巴佩。

上个月，希拉尔队提出3亿欧元转会报价想挖角姆巴佩，但据传姆巴佩拒绝会晤希拉尔队代表。姆巴佩和PSG积极对话后，13日已归队训练。

根据一位知悉内情的消息人士，内马尔在希拉尔队「一个球季将能赚1亿欧元（约新台币34.87亿元），PSG在2017年为内马尔支付的2亿2000万欧元转会费，将可拿回将近1亿欧元。（译者：陈政一）

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