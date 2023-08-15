哈登公开呛总经理是骗子 76人恐留不住人

（法新社洛杉矶14日电） 美国职篮NBA球星哈登公开怒呛费城76人总经理摩瑞是个「骗子」，表明不会为有他在的球队打球，76人恐怕因此留不住人。

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哈登（James Harden）和76人的合约谈判陷入僵局，2018年拿过年度最有价值球员（MVP）奖的哈登表示，他不会再是聘请摩瑞（Daryl Morey）之球队当中的一员。

哈登到中国参加赞助商的活动时说：「摩瑞是个骗子，我也不会再到有他的球队打球。」

「我再说一次：摩瑞是个骗子，我也绝不会进到他待的球队。」

如此撕破脸言论，凸显哈登与76人就合约谈判产生的风波愈演愈烈。

哈登曾10度获选参加明星赛，33岁的他2022年2月从布鲁克林篮网转战费城，但据报他在上月告诉76人，希望球队把他交易出去。

美国媒体12日报导称76人已关上交易哈登的大门，并希望他能在9月时到训练营报到。

美国运动新闻网站「运动员」（The Athletic）引述与哈登亲近的消息来源，称哈登无意参加季前训练营。

76人去年本寄望哈登加盟后，最终能帮球队挑战总冠军。

然而尽管76人有本季年度MVP恩比德（Joel Embiid）坐镇，这两季在季后赛都没法更上层楼，都是在第2轮出局，无缘挑战分区冠军，遑论最终总冠军。

© 2023 AFP