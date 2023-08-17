女足世界杯体育精神动人 拥抱、慰问对手优雅取胜

（法新社雪梨17日电） 除非在20日登场的女子世界杯足球赛决赛出现不寻常的冲突或一连串红牌，否则对阵双方球员在比赛结束后互相安慰的场景，将会成为本届女足世界杯最深入人心的画面之一。

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将在雪梨与西班牙争冠的英格兰往往会在终场哨声响起后，快速走近情绪低落的对手，送上温暖的拥抱和慰问的话语。

曾夺下欧洲女足赛事冠军的英格兰昨天在雪梨7万5000名观众面前，于4强赛以3比1击败地主队澳洲，力挫澳洲及澳洲队长柯尔（Sam Kerr）。

但在终场哨声响起后，被称为母狮（Lionesses）的英格兰队球员和工作人员安慰了情绪激动的柯尔。柯尔效力于英国切尔西女足（Chelsea），是最受尊敬的前锋之一。

英格兰在16强赛对决奈及利亚，在PK大战以4比2击退奈及利亚后，英格兰球员冲上前安慰奈及利亚守门员纳多齐（Chiamaka Nnadozie）的影像在网路上广为流传。

英格兰中场球员华尔希（Keira Walsh）表示，这不是球员们有意为之。

这是由教练韦吉曼（Sarina Wiegman）确立的理念，即在获胜时仍保持谦逊和尊重对手。

华尔希表示：「我们都知道在世界杯被淘汰的感觉，这是世界上最糟糕的感觉之一。」

华尔希说道：「当你看到其他球员非常沮丧时，我认为过去看看他们是否还好，就是人类的自然反应。我想大多数人在那种情况下都会这样做。」

© 2023 AFP