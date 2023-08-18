上季最后一刻痛失德甲王座 多特盼卷土重来

（法新社柏林17日电） 德甲足球联赛2023-24新季即将开打，多特蒙德将于19日开季首役主场迎战科隆，多特盼拿下此战告慰上季在例行赛最后一天与王座失之交臂的遗憾。

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上季例行赛最后一战，整季战绩领先多时的大黄蜂只须赢球就能睽违十多年再尝德甲冠军滋味，不料却在家意外遭中段班的梅因斯2比2逼和。

反观宿敌拜仁慕尼黑则在最后一战靠穆夏拉（Jamal Musiala）最后一刻进球，戏剧性2比1击败科隆，硬是从多特手中抢走冠军，成就队史11连霸。

对本季要更上层楼的多特而言，要克服者不光上季最后一战的梦魇，还有今夏主力球员离队而流失战力。继上赛季开打前失去得分主力哈兰德（Erling Haaland）、桑丘（Jadon Sancho）后，中场大将贝林汉（Jude Bellingham）今年6月也转战西甲皇马。

反观拜仁开季前以1亿欧元天价网罗英格兰队长凯恩（Harry Kane），终于补上莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）离队后的锋线大洞。

多特主帅泰尔吉奇（Edin Terzic）说：「虽然我们离冠军已近，但终究没到手。19日当天，我们那里跌倒就从哪里振作。」

© 2023 AFP