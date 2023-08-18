NBA新赛季赛程出炉 温班亚马处女秀迎战独行侠

（法新社纽约17日电） 美国职篮NBA新球季赛程今天出炉，受到全球关注的选秀状元温班亚马（Victor Wembanyama），将于台湾时间10月26日上演处女秀，代表马刺迎战独行侠。

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NBA新赛季将于10月24日（台湾时间25日）揭开序幕，每队将打82场例行赛；还有11月3日（台湾时间4日）到12月9日（台湾时间10日）的首次季中锦标赛，冠军战将在拉斯维加斯举行。

丹佛金块上个球季击败迈阿密热火，夺得队史第1座总冠军。新球季的开幕战，金块将在和詹姆斯（LeBron James）率领的洛杉矶湖人对战前，升起冠军锦旗。

开幕日当天，金州勇士也将于主场对上凤凰城太阳，这会是生涯12次入选明星赛的保罗（Chris Paul）被太阳交易到勇士后，首度对上前东家。

勇士的柯瑞（Stephen Curry）、葛林（Draymond Green）、汤普森（Klay Thompson）届时将迎战有杜兰特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、毕尔（Bradley Beal）的太阳。

身高223公分的法国球星温班亚马将于10月25日（台湾时间26日）首度代表圣安东尼奥马刺打例行赛，对手是有唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）的达拉斯独行侠。

同一天，塔特姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）将率波士顿塞尔蒂克前往纽约尼克主场踢馆。这会是波辛吉斯（Kristaps Porzingis）首度披上塞尔蒂克战袍，对上他NBA生涯头3个球季所待的老东家纽约尼克。

今年的「耶诞飨宴」安排了5场比赛，包括密尔瓦基公鹿客场对上尼克、勇士作客金块主场、塞尔蒂克客场挑战湖人、费城76人前往热火主场踢馆，以及独行侠到太阳主场作客。

2024年1月27日（台湾时间28日），76人将在客场卯上金块，金块连两届年度最有价值球员（MVP）约基奇（Nikola Jokic）和现任年度MVP恩比德（Joel Embiid）两名明星长人届时将正面交锋。

争夺上季总冠军的金块与热火本季将两度交手，首先是2024年2月29日（台湾时间3月1日）在金块主场进行，然后是2024年3月13日（台湾时间14日）在热火主场登场。

选秀状元温班亚马和夏洛特黄蜂以榜眼签带回的米勒（Brandon Miller）将在2024年1月12日（台湾时间13日）于马刺主场首度交手。

同一天，史上第1对在同届选秀会于前5顺位被选中的兄弟档阿门．汤普森（Amen Thompson）与奥萨尔．汤普森（Ausar Thompson）将在休士顿火箭对上底特律活塞的比赛中较劲。

在忠心效力塞尔蒂克9个球季后，史玛特（Marcus Smart）2024年2月4日（台湾时间5日）将随曼菲斯灰熊重回绿衫军主场。

2024年明星赛将于2月18日（台湾时间19日）在印第安纳溜马主场进行。

例行赛最后一天，即2024年4月14日（台湾时间15日），全联盟30队都会出赛。

季前热身赛将在阿布达比、蒙特娄、温哥华进行。

法国巴黎将主办2024年夏季奥林匹克运动会，布鲁克林篮网将和克里夫兰骑士于2024年1月11日（台湾时间12日）在巴黎打一场例行赛。

亚特兰大老鹰与奥兰多魔术也将于2023年11月9日（台湾时间10日）在墨西哥市进行一场例行赛。

© 2023 AFP