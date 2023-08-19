瑞典女足世界杯保住季军 总教练如释重负

（法新社布里斯本19日电） 瑞典今天在世界杯女子足球赛季军赛迎战地主队澳洲，终场以2比0击败对手，连续2届夺下世足赛季军，且是队史第4座季军奖杯。总教练说，得知获胜时有如释重负的感觉。

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瑞典队总教练格哈德森（Peter Gerhardsson）赛后表示：「这是一场极为重要的比赛，最后10分钟非常艰辛。」

「因此，当终场哨声响起、我们获胜时，有一种如释重负的感觉，这是一种美妙的感觉。能够赢得如此重大的比赛，真是太棒了，这场比赛在瑞典受到相当大的关注。」

单场最佳球员罗尔弗（Fridolina Rolfo）说：「我们从第一分钟起就展现我们是一支较强的队伍。这场胜利是我们应得的。」

另一方面，这虽然是澳洲女足首度踢进世界杯4强，但总教练葛斯塔夫松（Tony Gustavsson）表示，澳洲必须对这项运动进行长期投资，在本届世界杯攻下第4名后，澳洲女足正处于「十字路口时刻」。

由于这是澳洲女足历来最佳世界杯表现，不仅受到全国人民关注，还收获一大批新球迷。因此葛斯塔夫松说，打铁要趁热，现在是澳洲女足把握这股热潮的良机，否则这届世界杯的功绩就会付诸东流。 他表示：「下一步应该是要投资，长期投资而非速战速决。很多这些球员也将参加（明年巴黎）奥运，因此我们有必要继续投资这些球员，并促使很多其他球员毛遂自荐希望成为其中一员。...以真正确保我们从澳洲女足这个十字路口时刻确实获益。」

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