女足世界杯西班牙击退英格兰 首度登冠军宝座

（法新社雪梨20日电） 同样是首度挺进世界杯女子足球赛决赛的西班牙与英格兰今天对决争冠，西班牙队长卡孟纳上半场率先破门建功，西班牙就以1比0气走英格兰，缔造历史成为世界女足新科霸主。

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此役西班牙自始即掌握控球优势，双方僵持到第29分钟时，英格兰在中场失球，西班牙发动快攻，后卫卡孟纳（Olga Carmona）率先攻门破网，助球队抢得领先优势。

终场前20分钟，英格兰球员华尔希（Keira Walsh）被判手球犯规，西班牙获判罚球，大有机会拉开比数，但负责操刀的艾尔莫索（Jennifer Hermoso）射出的球劲道不足，让英格兰门将厄普斯（Mary Earps）轻松救下。

后来双方虽都不乏攻势，但始终欠缺临门一脚，西班牙以1比0领先到终场，捧回冠军金杯。

西班牙这届世界杯共攻进19球，火力傲视各队，控球率更高于大多数对手，依仗卓越的传控球一路击败强敌。这由此役数据彻底显现，西班牙全场射门13次，射正5次，优于英格兰的射门8次和射正3次；西班牙的控球率达到58%，胜过英格兰的42%。

西班牙在赛前就是获看好的争冠劲旅，虽然在小组赛意外以0比4惨败给日本，但进入淘汰赛后连过瑞士、荷兰和瑞典几关，抢到争冠机会，凭藉优秀传球技巧和攻门火力，终于首度登上冠军宝座。

这场比赛在澳洲大城雪梨的澳洲体育场（Stadium Australia）举行，吸引爆满的7万5000球迷观战。由澳洲和纽西兰共同主办的这届女足世界杯有32队参赛，规模为历来最大，一个月来的62场比赛共吸引约200万观众入场，平均每场可望超过3万人，将刷新历来纪录。

英格兰和西班牙女足队分别排名世界第4和第6，两队都是首次挺进世界杯决赛，上次遭遇是在去年夏天的欧洲国家杯（European Championship）8强赛，当时英格兰在延长赛以2比1获胜晋级4强，最终赢得冠军。

女足世界杯自1991年开始举行以来，先前8届只有美国、德国、日本和挪威4队得过冠军，这4队今年都在4强赛前就遭到淘汰，其中寻求3连霸、队史第5冠的美国更是在16强赛就出局。

广获看好有夺冠希望的英格兰来势汹汹，小组赛以3战全胜晋级，16强赛遭奈及利亚拦路，两队以0比0僵持到最后，直到PK大战英格兰才胜出，随后顺利击退哥伦比亚和地主澳洲，挺进决赛。

英格兰曾在1966年的男子世界杯得过一次冠军，过去两届女足世界杯都止步4强，这次终于首度进入决赛，全国都期望女将们捧回冠军杯。就连英国国王查尔斯（King Charles）也上社群媒体发文，祝福球队为国家赢得暌违逾半世纪的世界杯冠军，但最后仍美梦破灭。

这场比赛上半场曾因球迷冲入场内短暂中断，这名球迷穿着有「解放乌克兰」字样的上衣，不久就被安全人员带出场。

© 2023 AFP