西班牙足协主席唇吻女球员被骂翻

（法新社雪梨20日电） 西班牙今天抱回世界杯女子足球赛金杯，但是西班牙皇家足球协会主席卢比亚雷斯却在社群媒体上被骂翻，因为他在颁奖台上双手紧抱球队中场艾尔莫索的头、亲吻对方嘴唇。

广告 继续浏览后续

西班牙今天以1比0击败英格兰，首度赢得女足世界杯冠军，但是这场胜利却因赛后不久的这起风波而蒙尘。

艾尔莫索（Jennifer Hermoso）在Instagram直播中说：「我不喜欢这样。」尽管她说这话时带着笑脸。

西班牙皇家足球协会（RFEF）发言人告诉法新社：「那是即兴庆祝，就这么发生了，他们两人是好友。」

西班牙皇家足球协会和国家代表队教头比尔达（Jorge Vilda）与本届世足赛阵中球员的关系早已招人物议。

15位西班牙女足球员去年曾对比尔达的管理方式联名抗议，其中包括数位顶尖球星。

卢比亚雷斯（Luis Rubiales）坚定支持比尔达，西班牙皇家足球协会因对15名抗议球员采取强硬立场而挨轰。

效力墨西哥巴楚卡（Pachuca）俱乐部的艾尔莫索在冠军赛下半场获罚球机会却失手，所幸西班牙守住后卫卡孟纳（Olga Carmona）上半场进球取得的领先优势直到比赛结束。

艾尔莫索赛后情绪激动、流着泪地告诉西班牙电视台La 1：「我们按照自己希望的方式踢球，赢得了世界杯。」

© 2023 AFP