塞纳河大肠菌污染 巴黎奥运铁人三项测试改两项

（法新社巴黎20日电） 由于巴黎塞纳河的大肠菌污染问题，奥运铁人三项混合接力测试赛的游泳赛段今天被迫取消，这也进一步引发明年奥运期间，塞纳河是否适宜作为比赛场所的质疑。

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铁人三项混合接力赛是第3个受水中大肠菌影响的奥运资格赛项目，但主办单位坚称塞纳河（Seine River）明年适合举办体育比赛。

巴黎奥运会组织委员会和世界铁人三项运动的监督机构表示，由于水质分析无法提供「必要保证」，铁人三项赛改为仅有自由车和路跑的铁人两项赛。

昨天举行的帕运铁人三项测试赛也是以同样方式处理，至于本月稍早的「公开水域游泳世界杯」（World Aquatics Open Water Swimming World Cup）巴黎站赛事，则是完全取消。

主办单位在调查昨天大肠杆菌读数升高的来源时，巴黎奥运会组织委员会主席艾斯堂格（Tony Estanguet）强调，明年的运动盛会没有替代的「B计画」。

艾斯堂格说：「没办法改变赛事举办时间，铁人三项和公开水域游泳赛明年将在塞纳河举行。」

「从一开始，我们就坚持相同计画，在此非凡场地举办奥运与帕运铁人三项比赛。大皇宫、荣军院（Les Invalides）和亚历山大三世桥（Alexandre III）之间的环境美丽，我相信大家一致支持这条赛道。」

导致事态至此的原因没变：塞纳河大肠杆菌浓度过高。

暴风雨带来的巨大雨量导致污水下水道溢出的水流入河中，但官员坚称这并非塞纳河大肠杆菌浓度过高的原因。

巴黎负责运动、奥运的副市长拉巴丹（Pierre Rabadan）向法新社表示：「正在进行调查以找出水质恶化的原因，但迄今尚未找到解释。」

法国体育部长欧迪亚-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）表示，「我们就差标准一点点」，「这非常令人鼓舞，你必须看到杯子是半满而不是半空的。我再说一遍，我们会准备好」。

2000年雪梨奥运引入铁人三项的赛事以来，铁人三项从未在奥运上变成铁人两项。

© 2023 AFP