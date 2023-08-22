嗨过头！嘴对嘴亲吻女足球员被骂翻 西足协主席道歉

（法新社马德里21日电） 西班牙在世界杯女子足球赛首度夺冠，西班牙皇家足球协会主席卢比亚雷斯在颁奖台上紧抱球队中场艾尔莫索的头、亲吻对方嘴唇，引发争议，卢比亚雷斯今天为此道歉。

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世界杯女子足球赛决赛昨天在澳洲雪梨登场，西班牙以1比0击败英格兰，拿下队史首座冠军金杯后，45岁的卢比亚雷斯（Luis Rubiales）似乎有点嗨过头，紧抓着艾尔莫索（Jennifer Hermoso）的头与自己嘴对嘴亲吻，因而掀起众怒，在社群网站上被骂翻。

卢比亚雷斯在影片中声明说：「我确实犯了错，我必须承认这一点。」

「这发生在气氛最高潮的时刻，没有任何恶意。在现场的我们认为这种反应自然且正常，不料却在外引发骚动。」

他说：「我别无选择，只能道歉并从中汲取教训…代表西班牙皇家足球协会时应更加谨慎。」

西班牙文化体育代理部长伊塞塔（Miquel Iceta）今天稍早要求卢比亚雷斯为此道歉。

伊塞塔告诉西班牙公共广播电台：「我认为在庆贺之际亲吻球员嘴唇的举动令人无法接受。」

伊塞塔说：「他必须做的第一件事就是解释并道歉，这是合乎逻辑、合理的做法。」

伊塞塔补充说，尽管昨天这场胜利是「一个激励人心的时刻」，但公共官员「必须非常小心，因为我们正在向社会传达一个讯息，也就是权利平等和尊重」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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