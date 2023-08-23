西班牙足协主席亲球员嘴 致歉仍遭总理痛批

（法新社马德里22日电） 西班牙足协主席卢比亚雷斯在该国于女足世界杯夺冠后，激动地亲吻阵中球星艾尔莫索的嘴。此事引发挞伐，也让他出面道歉，但总理桑杰士仍在今天炮轰他，称道歉「根本不够」。

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20日在澳洲雪梨进行的女子世界杯足球赛，西班牙1比0击败英格兰成功夺冠。当天，45岁的西班牙足球协会（RFEF）主席卢比亚雷斯（Luis Rubiales）在发金牌给球员时，嘴对嘴亲吻艾尔莫索（Jennifer Hermoso），引爆西班牙人的怒火。

卢比亚雷斯亲吻其他球员的脸颊，或给了她们拥抱。

在记者会上被问到此事时，桑杰士（Pedro Sanchez）说：「我们所看到的，是一种无法被接受的举动。」

桑杰士说：「我认为卢比亚雷斯的道歉是不够的，甚至觉得这么做并不恰当。」桑杰士是社会劳工党的政治人物，他的政府已经在性骚扰防制上，推行更严格的法律。

西班牙足协今天晚间宣布，将视此事为「警急事项」，并于25日召开大会寻求解决方式。

随着这一吻的争议不断加剧，卢比亚雷斯21日在社群媒体发布影片，公开为此事道歉。

「这是在最热血的时刻做出的行为，我完全没有任何恶意。在国内我们认为是自然和正常的，但在国外却引发骚动。」

他说：「我别无选择，只能道歉，并从中汲取经验，代表足协的时候要更小心。」他说，他觉得这样的愤怒是「愚蠢的」。

卢比亚雷斯还称，他和艾尔莫索「有着良好关系」。

© 2023 AFP