大谷44轰出炉却提前伤退 右手肘韧带伤本季不再投

（法新社洛杉矶23日电） 美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使日籍球星大谷翔平，今天对辛辛那提红人虽击出傲视大联盟的本季第44轰，但只先发主投1.1局就退场。赛后天使宣布大谷因右手肘韧带撕裂伤，本季不再登板投球。

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日籍二刀流球星大谷之前因手臂疲劳而跳过先发轮值，今天是8月9日以来再次登板投球。

大谷今天1局上让对手三上三下，还送出2K，1局下自己还轰出本季第44轰的两分炮。2局上大谷先是保送第一名打者，下一棒牺牲触击，在1出局一垒有人面对红人队殷卡纳西欧史特兰德（Christian Encarnacion-Strand）时，大谷只投出一记时速151.6公里的速球便喊暂停。

天使教头尼文（Phil Nevin）走上投手丘后，大谷旋即因伤退场。

大谷此役球速明显下滑，快速球均速仅时速149公里，比本季平均的时速155公里慢了一截。

赛后天使总经理米纳斯安（Perry Minasian）宣布，大谷的右手肘尺骨韧带撕裂，本季将不再登板投球，是否需动手术目前要下定论还太早。

米纳斯安说：「我们正寻求第二份诊断意见，一旦情况明朗，他会根据自己的想法做出正确决定，不管他的决定如何，我们都支持他。」

天使今天与红人二连战4比9、3比7都输球，米纳斯安说25日迎战纽约大都会时希望大谷能上场打击。

© 2023 AFP