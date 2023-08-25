强吻女球员嘴 西班牙足协主席将引咎辞职

（法新社马德里24日电） 媒体今天报导，西班牙足球协会（RFEF）主席卢比亚雷斯因在女足世界杯决赛颁奖典礼上，强行亲吻西班牙队一名女球员的嘴，而受到足球界和社会各界严厉谴责，他将引咎辞职。

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根据多家媒体报导，现年46岁的卢比亚雷斯（Luis Rubiales）明天将在特别大会上辞去西班牙足球协会主席一职。

西班牙女足队20日在雪梨举行的决赛以1比0击败英格兰后，卢比亚雷斯在发金牌给球员时，嘴对嘴亲吻中场球员艾尔莫索（Jennifer Hermoso）。在观战时，他还抓住他的胯下，做出胜利手势。

西班牙足球协会没有立即回应法新社的置评请求。

报导发布后不久，西班牙平等部部长孟蒂罗（Irene Montero）在社群媒体上写道：「女性主义正在改变一切。」 卢比亚雷斯面临前所未有的辞职压力；连日来，他遭到西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）、西班牙女足联赛、西班牙男子足球甲级联赛数个球会以及国际人士的批评。 本周稍早，卢比亚雷斯原本对此事件一笑置之，称批评他的人是「白痴」。不过，他后来也发声明致歉，依旧没人埋单；总理桑杰士也称道歉「根本不够」。

© 2023 AFP