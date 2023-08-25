致敬传奇 湖人明年2月将揭幕布莱恩雕像

（法新社洛杉矶24日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人队今天表示，他们将在Crypto.com球场（Crypto.com Arena）外的广场设立入驻名人堂、已故传奇球星布莱恩（Kobe Bryant）的纪念雕像。

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布莱恩的铜像将于2024年2月8日，湖人对丹佛金块的比赛前在Crypto.com球场外的星光广场（Star Plaza）揭幕。

布莱恩的遗孀凡妮莎（Vanessa Bryant）在8月24日于社群媒体发布影片宣布此消息。洛杉矶市政府将8月24日定为「布莱恩日」（Kobe Bryant Day），布莱恩日之所以选在8月24日是因为他的球衣号码8号和24号。

凡妮莎说：「柯比整个20年NBA职涯都为洛杉矶湖人效力。自从来到这座城市并加入湖人后，他在这里有家的感觉，在天使之城（City of Angels，洛杉矶别称）打球。」

「能代表湖人，我和女儿们都感到非常光荣，在洛杉矶市中心，柯比打下辉煌生涯的建筑物前，我们将为他的雕像揭幕，以便他的遗志能够得以传承，值得永远庆祝。」

布莱恩曾18次入选全明星赛，于2016年退役，成为NBA史上第一位为单一球队效力至少20个赛季的球员。

2020年1月26日，他与女儿吉安娜（Gianna）和其他7人在直升机失事中丧生，享年41岁。

布莱恩的传奇生涯包括帮助湖人在2000年至2010年期间，赢得5座NBA总冠军；在2009年和2010年两度获选为总冠军赛最有价值球员（MVP）；2008年获选NBA最有价值球员。他11次入选NBA最佳阵容，9次入选最佳防守阵容第一队。

曾获得两届奥运冠军的布莱恩生涯得分3万3643分，成为湖人队史得分王。累积共出赛1346场、抄截1944次、投进1829颗三分球和罚球命中数8378球。

© 2023 AFP