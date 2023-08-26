西班牙足协主席唇吻风波 女球员强调未同意加入罢赛

（法新社巴塞隆纳25日电） 西班牙女子足球员艾尔莫索（Jenni Hermoso）今天说，在西班牙赢得女足世界杯冠军的颁奖典礼上，她并未同意西国足协主席卢比亚雷斯亲吻她的嘴。

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艾尔莫索（Jenni Hermoso）今天加入大规模罢赛行动。她和其他80名球员在西班牙女足球员工会（Futpro）发布的声明中说，西班牙皇家足球协会（RFEF）「若继续维持目前的领导阶层」，她们不会接受国家队徵召。

卢比亚雷斯（Luis Rubiales）今天稍早在西国足协的紧急会议上拒绝辞职，出乎外界意料。 46岁的卢比亚雷斯说，他20日在女足世界杯颁奖典礼上吻了艾尔莫索的唇，是出于「相互、愉悦、双方同意」，当他问艾尔莫索是否可「轻吻」她一下时，她说「好」。

卢比亚雷斯还声称「是她把我抱在怀里，让我靠近她的身体」。

然而，艾尔莫索今天稍晚强烈反驳卢比亚雷斯的说法，声称她感到「脆弱，是袭击的受害者」。

艾尔莫索在球员工会的声明中表示：「我想澄清，我从未同意他亲嘴，也绝未想要抱起主席…我不能容忍我的话遭受质疑，更不能容忍他们编造我未曾说过的话。」 西班牙女足球员工会透过声明表示，每位签署声明的球员都表达强烈要求改变的立场，包括23名世界杯冠军队成员。 声明写道：「如此不可接受的事件成功玷污了西班牙女足最伟大的运动成就，我们深感悲哀…我们想要宣布，如果现在的领导干部继续任职，签署这份文件的所有球员不会重返国家队。」

许多球员在社群媒体写下支持艾尔莫索的讯息，包括2度获得金球奖（Ballon d'Or）的普特拉斯（Alexia Putellas），有人写道「结束了」，可能是指卢比亚雷斯在西班牙足协的领导职务。

普特拉斯、艾尔莫索、本届世界杯最佳球员邦马特（Aitana Bonmati）和许多其他球员表示，在卢比亚雷斯等人去职之前，不会再为西班牙国家队效力。

© 2023 AFP