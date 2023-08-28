体操天后拜尔丝8度夺美全能冠军 打破90年来纪录

（法新社美国圣荷西27日电） 体操天后拜尔丝（Simone Biles）今天在美国体操锦标赛勇夺第8座全能冠军，打破90年来纪录，这是她明年在巴黎奥运复出的另一步。

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奥运4金得主拜尔丝在地板项目中，展现以她命名的招牌动作，极佳的空中动作让思爱普运动中心（SAP Center）的观众兴奋不已，在动作完成后，落地稳若磐石。

地板体操是拜尔丝本次赛事最后一个出赛项目，粉丝们都站起来欣赏她的表现。她最后是在地板项目拿下15.400分。历年来是全能常胜军的她，总得分为118.450分。

去年世锦赛全能银牌得主琼斯（Shilese Jones），则以3.9分之差名列第2。

拜尔丝打破了美国男女全能冠军次数最多的纪录，该纪录原是由约基姆（Alfred Jochim）在1933年所创下的7次，拜尔丝在2021年追平了此一纪录。

拜尔丝是本次赛事唯一一位在2天比赛中，两次获得15分或更高分数的参赛者；另外1名拿下15分的选手是琼斯，她在今天的高低杠项目拿下15.0分。

拜尔丝这次夺冠是她在休息2年后回归的第2场比赛，此前她戏剧性地退出2021年东京奥运举行的多项赛事。

拜尔丝在东奥女子体操团体决赛时，因「空中失感」（twisties）而退赛。「空中失感」系体操选手在空中失去位置感的危险现象。

拜尔丝可能会参加下个月在比利时安特卫普（Antwerp）举行的世界锦标赛，以及明年的巴黎奥运。

© 2023 AFP