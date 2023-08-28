加拿大冰舞女将因车祸31岁骤逝

（法新社蒙特娄27日电） 加拿大花式滑冰协会（Skate Canada）宣布，加国退休冰舞女将保罗（Alexandra Paul）因车祸去世，享年31岁。她生前曾获全国青少年比赛冠军，并参加过2014年冬季奥运。

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警方表示，保罗22日在安大略省（Ontario）南部梅兰克顿镇（Melancthon）农村死于车祸，原因是一辆卡车冲撞了停在建筑区的车辆。

她的幼子查尔斯（Charles）也在这场意外中受伤，被送往附近的医院后确认没有生命危险。

保罗和长期冰舞搭档伊斯兰（Mitchell Islam）于2021年结婚，去年生下他们的第一个孩子。

加拿大花式滑冰协会于声明中说道：「我们怀着沉重心情宣布滑冰界珍贵的成员保罗骤逝。」

保罗和伊斯兰曾赢得2010年加拿大全国青少年冰舞比赛冠军，并在同年的青少年世界赛获得亚军。

他们在加拿大全国锦标赛（Canadian National Championships）3次获得季军，并在2014年索契（Sochi）冬奥会获得第18名。保罗和伊斯兰在2014年世界排名第10，次年排名第13。

这对夫妇于2016年退休，不再参与比赛。

© 2023 AFP