美网开打 乔科维奇力争大满贯24冠

（法新社纽约28日电） 美国网球公开赛（US Open）今天开打，塞尔维亚网球名将乔科维奇（Novak Djokovic）力拼第24座大满贯男单冠军，他只要在第1轮获得胜利，即可重登世界排名第一的宝座。

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由于拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，乔科维奇缺席了去年的美国网球公开赛。今年36岁的他，即将重返久违的美国网球协会（US Tennis Association）金恩夫人国家网球中心（Billie Jean King National Tennis Center）。

名列第2种子的乔科维奇即将在可容纳2万3000人的艾许球场（Arthur Ashe Stadium）领衔进行夜场比赛，迎战排名84的法国选手穆勒（Alexandre Muller）。

无论接下来2周的美网公开赛赛事如何发展，只要1次胜利就能确保乔科维奇重返网坛世界排名第一的位置。

乔科维奇本月稍早于辛辛那提公开赛（Cincinnati Open）击败世界排名第一的美网公开赛卫冕冠军艾卡拉兹（Carlos Alcaraz），只需20积分即可重返第一。

© 2023 AFP