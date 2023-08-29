乔科维奇美网首战轻松过关 将重返球王宝座

（法新社纽约28日电） 塞尔维亚男网名将乔科维奇今天重返美国公开赛，他首战以6比0、6比2、6比3轻松击败法国对手缪勒。这场胜利将让他在9月11日世界排名更新时取代西班牙的艾卡拉兹（Carlos Alcaraz），重回球王宝座。

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现年36岁的乔科维奇（Novak Djokovic）去年因拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗而缺席美国网球公开赛（US Open），他正在追逐生涯第24座大满贯赛冠军，这项纪录是由澳洲传奇网球女将寇特（Margaret Court）所保持。乔科维奇预定在美网第2轮对上西班牙选手米拉莱斯（Bernabe Zapata Miralles）。 乔科维奇自2021年美网决赛输给俄罗斯的梅迪维夫（Daniil Medvedev）后，就再也没有出现在法拉盛草地公园（Flushing Meadows）的比赛场地。当他今天从球员通道走向艾许球场（Arthur Ashe Stadium）时，球迷对他报以热烈掌声。

曾赢得3届美网冠军的乔科维奇显然也怀念当地球迷，他享受现场3万多名观众欢呼，包括在座的美国前总统欧巴马（Barack Obama）夫妇。

状态良好的乔科维奇对上世界排名第84的缪勒（Alexandre Muller），全场毫不留情。开赛后火力全开，最终以直落3轻松闯进第2轮。

© 2023 AFP