乔科维奇重返美网 轻松首胜笃定重回球王宝座

(法新社纽约29日电) 世界网球名将乔科维奇(Novak Djokovic)今天重返美国公开赛,首战以6-0、6-2、6-3轻松击败法国选手穆勒(Alexandre Muller)。这场胜利将让他取代西班牙的艾卡拉兹,重回世界球王宝座。 New York, Aug 29, 2023 (AFP) -Novak Djokovic beat Frenchman Alexandre Muller 6-0, 6-2, 6-3 on his long-awaited US Open return on Monday, guaranteeing he will take back the world number one ranking from Carlos Alcaraz.

现年36岁的塞尔维亚球星乔科维奇,因拒绝接种Covid-19疫苗而缺席了去年的美国网球公开赛,目前他正追逐第24个大满贯冠军,预定将在第2轮对上西班牙选手米拉莱斯(Bernabe Zapata Miralles)。 © 2023 AFP