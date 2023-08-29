总冠军遭批非世界级 NBA球星炮轰美国短跑新星

（法新社华盛顿28日电） NBA球星纷纷在社群媒体平台上开炮，痛批美国短跑新星莱尔斯不认同NBA总冠军是「世界冠军」的说法，称他根本是搞不清楚状况。

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在布达佩斯举行的世界田径锦标赛（World Athletics Championships）中，莱尔斯（Noah Lyles）个人夺下100公尺、200公尺两面金牌，并帮助美国队拿下400公尺接力赛的金牌。

但莱尔斯表示，诸如NBA等美国运动联盟的冠军，在未遭遇来自全球各地对手的情况下，却称自己获得的冠军是「世界冠军」，让他觉得自己被冒犯了。

法新社报导，莱尔斯说：「你知道的，最让我感到受伤的是，当我看美国职篮NBA总冠军赛时，他们会顶着『世界冠军』的称号。」

「哪个世界的冠军？美国吗？」

事实上，NBA各队充满来自全球各地的顶尖人才，且位于美国境外、主场位于加拿大的多伦多暴龙，还曾在2019年拿下总冠军。

近5个年度最有价值球员（MVP）奖得主，都颁给了在其他国家出生的球员，当中包括2019年、2020年连两年获选年度MVP的「希腊怪物」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），2021年、2022年得奖、今年率丹佛金块夺下总冠军的塞尔维亚中锋约基奇（Nikola Jokic），还有今年获得这项殊荣的喀麦隆中锋恩比德（Joel Embiid）。

NBA球员一定会称，他们在世界上最强的联盟中竞争，拿下的冠军理应获得世界冠军的称号。

凤凰城太阳手中握有两枚冠军戒指、两次获选为总冠军赛MVP的杜兰特（Kevin Durant）就在社群平台上发文说：「快来人帮帮这位老兄啊。」

4次拿下总冠军的金州勇士前锋葛林（Draymond Green）则写道：「想耍小聪明却出槌了。」

莱尔斯说：「别误会我的意思，我热爱美国，有时是这样，但美国不代表全世界。我们才是在世界的舞台竞争。我们有来自几乎每个国家的选手一起奋战、茁壮，插出他们所代表的国家旗帜，但NBA没有这些国旗。」

篮球界「世界」冠军将藉由世界杯篮球赛（Basketball World Cup）决定，这个赛事正在亚洲进行，由NBA球员组成的美国队，与其他国家的队伍争夺冠军。

© 2023 AFP