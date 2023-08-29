澳洲前田径女将皮特曼吐遭教练强吻往事

（法新社雪梨29日电） 西班牙足协主席强吻女球员引发轩然大波之际，两度在世锦赛夺下400公尺跨栏金牌的澳洲前田径女将皮特曼透露自己在选手时期，曾遭教练强吻的不堪往事。

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西班牙检方正在调查该国足协主席卢比亚雷斯（Luis Rubiales），因为他在女子世界杯足球赛冠军赛后，亲了艾尔莫索（Jenni Hermoso）的嘴。

卢比亚雷斯这一吻引发强烈反弹，尽管西班牙足协要求他辞职，他至今仍旧拒绝下台。

2003年、2007年两度在世界锦标赛400公尺跨栏比赛中夺得金牌的皮特曼（Jana Pittman）表示，卢比亚雷斯的吻唤起了她仍是田径场上菁英运动员时期的回忆。

目前40岁的皮特曼在澳洲广播公司（ABC）的脱口秀上说：「我曾被一名教练不当亲吻，亲我的并非我的教练，而是一名国际教练，这在当时似乎是很普通的文化。」

「我并没有想太多，直到我在电视上看到那一幕。」

包括艾尔莫索本人在内，81名西班牙球员正进行罢赛，并将持续到西班牙足协的领导阶层改变为止。

艾尔莫索表示，这个事件让她觉得「很脆弱，就像被性侵的受害者」。

西班牙传奇球星伊涅斯塔（Andres Iniesta）表示，西班牙女足在世界杯的胜利，被卢比亚雷斯的行为给玷污了。

皮特曼并未说出自己在选手时期，那个强吻她的教练是谁。

她说：「当下我甚至没有多想，我跟他很熟，他是很友善的一个教练，所以我没放在心上。」

然而，在女足世界杯决赛后，她现在对那个事件有不同的看法。

目前是医师的皮特曼表示，最重要的是要大声疾呼，以确保职业运动场域对女性来说是安全的环境。

皮特曼表示，卢比亚雷斯的这起丑闻中，最令人难过、伤心的，是它让「这次不可思议的世界杯对女性运动所代表的意义」蒙上阴影。

© 2023 AFP