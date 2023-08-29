瓦芝妮雅琪重返大满贯 美网首战旗开得胜

（法新社纽约28日电） 丹麦选手瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）今天在美国网球公开赛以6比3、6比2击败俄罗斯资格赛选手普罗佐罗娃（Tatiana Prozorova），她3年多来的首场大满贯第1战就夺胜。

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瓦芝妮雅琪曾是女网世界排名第一的好手，2020年打完澳洲公开赛后退出网坛，把重心放在家庭生活，并生下2个孩子。她于这个月稍早重返网坛。

瓦芝妮雅琪今天出战世界排名227的普罗佐罗娃，第1盘破发对手3个发球局。普罗佐罗娃是首次在大满贯会内赛亮相，且这也不过是她生涯第3场巡回赛级别的赛事。

普罗佐罗娃因腿部伤势在比赛期间接受治疗，最后不敌瓦芝妮雅琪这位2009年和2014年美网亚军得主。瓦芝妮雅琪接下来将与曾在大满贯赛拿过金杯的克菲托娃（Petra Kvitova）捉对厮杀。

以外卡资格参赛的33岁瓦芝妮雅琪赛后表示，「回归的感觉太棒了」。

「我2019年之后就没有再来这里比赛过，紧张是显而易见的。」

她补充道：「能有机会再来一次真是太棒了。获胜的滋味很特别。」

「我喜欢在纽约打球，这里充满活力，令人感到兴奋。」

© 2023 AFP