9.2万人进场看女排赛 刷新女性竞技观战人数纪录

（法新社洛杉矶31日电） 9万2003名观众昨天塞爆内布拉斯加大学林肯分校纪念体育场，观赏内大林肯分校迎战内大奥玛哈分校的女子排球赛，创下最多人现场同时观赏女性体育竞赛的世界纪录。

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对外宣告的到场观众人数改写世界纪录。欧洲女子冠军联赛（UEFA Women's Champions League）2022年4月22日在西班牙巴塞隆纳（Barcelona）的赛事由巴塞隆纳迎战沃佛斯堡（Wolfsburg），吸引9万1648位观众进场，那是原本的世界纪录。

昨天的盛况也创下内布拉斯加大学林肯分校（University of Nebraska-Lincoln）纪念体育场（Memorial Stadium）启用100年以来进场观众最多纪录。这座体育场平常是内大林肯分校美式足球队的主场。

2月宣布别开生面的「排球日」（Volleyball Day）活动时，内大林肯分校体育系行政人员心里就想着要缔造新猷。

当时，内大林肯分校排球队教头库克（John Cook）、内州州长皮伦（Jim Pillen）头上戴着牛仔帽，与内大林肯分校体育系主任艾伯茨（Trev Alberts）一起提出计画概要。

艾伯茨说：「这样的壮举我们也要做一次，我希望观众人数会多到再也没有人敢挑战我们的历史纪录。」

比赛结果，内大林肯分校女排队以3比0轻取内大奥玛哈分校（University of Nebraska Omaha）。

这场比赛同时超越了1999年7月10日世界杯女子足球赛决赛美国迎战中国之役的9万185名观众数，改写美国境内最多人观赏女性体育竞技的纪录。

© 2023 AFP