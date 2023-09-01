欧冠小组赛抽签 拜仁强碰曼联

（法新社摩纳哥31日电） 欧洲冠军联赛（UEFA Champions League）2023-24赛季小组赛今抽签，曼联将对上本季有英格兰队长凯恩（Harry Kane）加盟的拜仁慕尼黑；法甲卫冕军巴黎圣日耳曼则与纽卡索连队同组。

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在A组，拜仁与曼联被看好能晋级16强；A组里另有丹麦超级联赛亚军的哥本哈根与土耳其超级联赛冠军加拉塔萨雷（Galatasaray）。

拜仁与曼联对阵将勾起球迷印象最深刻的一次交手，1999年欧冠决赛曼联在比赛尾声惊天逆转，2比1气走拜仁。

近期才从英超热刺转战拜仁的凯恩在推文贴上小组赛抽签结果的图片，还写道「等不及了」。

F组目前看来是死亡之组，纽卡索联、AC米兰、多特蒙德与圣日耳曼将力拚小组赛前两名晋级。

8个小组抽签结果如下：

A组：拜仁慕尼黑、曼联、哥本哈根、加拉塔萨雷

B组：塞维利亚、兵工厂、爱因霍芬、朗斯

C组：拿坡里、皇马、布拉加、柏林联盟

D组：本菲卡、国际米兰、萨尔斯堡红牛、皇家社会

E组：飞燕诺、马竞、拉齐奥、凯尔特人

F组：巴黎圣日耳曼、多特蒙德、AC米兰、纽卡索联

G组：曼城、RB莱比锡、贝尔格勒红星、年轻人

H组：巴萨、波图、顿涅茨克矿工、安特卫普。

© 2023 AFP