辛纳直落3获胜晋级 美网有望再与艾卡拉兹对决

（法新社纽约31日电） 与2022年美网8强赛相同的对战戏码可望再度上演，因为义大利好手辛纳今天在美网以直落3获胜，艾卡拉兹稍晚也晋级，若按照签表，两人接下来有机会再碰头。

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辛纳（Jannik Sinner）与艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）去年在美国网球公开赛（US Open）8强赛鏖战5盘，辛纳在历时5个多小时的史诗级大战后，才以3比6、7比6（9比7）、7比6（7比0）、5比7、3比6败下阵来；而艾卡拉兹最后一路过关斩将，成功夺下这个大满贯赛事的冠军。

22岁的辛纳今天以6比4、6比2、6比4击败同胞对手索内戈挺进第3轮，意味着极具天赋的他只要再拿两胜，就可望对上寻求卫冕的艾卡拉兹。艾卡拉兹今天稍晚以6比3、6比1、7比6（7比4），直落3击退南非选手哈里斯（Lloyd Harris）晋级32强。

辛纳靠着极具宰制力的发球局击败索内戈（Lorenzo Sonego），他在2个小时又5分钟的比赛期间，完全没让对手拿到破发点。

辛纳赛后说：「我和我的团队做了很多努力，试着让自己更上一层楼，我觉得我的球技有所提升。」

「我在网前打得更游刃有余，这是个新的改变，希望未来能展现这点。」

辛纳的第3轮对手将是2016年在美网封王的瑞士名将瓦林卡（Stan Wawrinka）。

© 2023 AFP