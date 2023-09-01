FIFA批西班牙足协主席强吻案 称完全不该发生

（法新社巴黎31日电） 西班牙足协主席卢比亚雷斯嘴对嘴亲吻该国球星艾尔莫索引发哗然，国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺今天表示，此事「完全不该发生」。

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西班牙女足在世界杯击败英格兰夺冠后，西班牙足球协会主席卢比亚雷斯（Luis Rubiales）在颁奖典礼上紧抱球星艾尔莫索（Jenni Hermoso）的头、亲吻对方嘴唇。国际足总主席英凡提诺（Gianni Infantino）今天首度表态，称卢比亚雷斯的行为「破坏」了那一刻。

英凡提诺在社群软体Instagram上写道：「比赛时间终了的哨声响起后所发生的事，破坏了这些优异冠军球员当之无愧的庆祝氛围。还有接下来几天发生的事也是，这真的完全不该发生。」

在女足世界杯决赛于澳洲雪梨结束的4天后，国际足总24日对卢比亚雷斯启动纪律处分程序，在调查仍持续进行期间，暂时禁止他参与国家和国际层级所有的足球相关活动90天。

英凡提诺说：「对我们而言，应该要做的事是持续关注未来如何对女性和女足提供进一步支持，不论场内外都是。坚持正确的价值观，尊重球员及其精彩的表现。」

在丑闻席卷西班牙足协之际，备受争议的国家队女足总教练比尔达（Jorge Vilda）即便率队夺下世界杯冠军，仍即将被迫交出兵符。

卢比亚雷斯嘴对嘴强吻艾尔莫索后，超过80名西班牙女足球员罢赛，直到足协高层做出改变为止。

卢比亚雷斯日前表示拒绝辞职，并谴责将他妖魔化的人是「假女权主义者」。比尔达上周对这段发言表示赞赏，但之后又改口批评卢比亚雷斯做出「不恰当且令人无法接受」的行为。

© 2023 AFP