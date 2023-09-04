拚大满贯生涯第24冠 乔科维奇美网晋8强

（法新社纽约3日电） 要力拚生涯第24座大满贯冠军的塞尔维亚名将乔科维奇，今天以直落3击败克罗埃西亚选手高约，轻松晋级美国网球公开赛男单8强。

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乔科维奇（Novak Djokovic）今天在美网以6比2、7比5、6比4击败世界排名105的高约（Borna Gojo），前后打了2小时26分钟。

乔科维奇接下来将与大会第9种子、美国选手佛里兹（Taylor Fritz）争夺4强门票，并续朝追平澳洲传奇女将寇特（Margaret Court）创下史上最多的生涯24座大满贯赛冠军纪录前进。

36岁乔科维奇1日在第3轮先丢2盘再追3盘的表现让人吓出一身冷汗，但今天没有出现类似情况，整场比赛破了对手5个发球局，高约则只拿到1个破发点。

此役乔科维奇仅有12次非受迫性失误，高约则有40个。

在第13度打进美网8强后，乔科维奇说：「我知道发球和正手拍都是高约很好的武器，他是能打大比赛的球员，且对一名高个子来说，他移动的速度很好。」

「比赛的关键是压制他的发球，很高兴能以直落3晋级。」

乔科维奇下一轮的对手佛里兹，是今年闯进美网8强的3名地主选手其中之一，其他两人分别是提亚佛（Frances Tiafoe）和谢尔顿（Ben Shelton），是继2005年以来，首度有3名地主选手同时打进美网8强。

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