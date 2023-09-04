高夫击败复出前球后瓦芝妮雅琪 美网挺进8强

（法新社纽约3日电） 19岁美国好手高夫今天在美国网球公开赛击败一度退休，近期才复出的「丹麦甜心」瓦芝妮雅琪，成功晋级8强。

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高夫（Coco Gauff）是本届美网女单第6种子选手，被许多人看好是今年夺冠热门，她今天以6比3、3比6、6比1击败曾为球后的瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），顺利晋级8强。

高夫接下来的对手，会是寻求卫冕的波兰球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）与拉脱维亚女将奥斯塔朋科（Jelena Ostapenko）之战的胜方。

高夫今天胜出后表示，赛前她便告诉自己「一下场就必须打得有侵略性」，也很高兴能保持专注力。

她说，瓦芝妮雅琪是一个「每一分你都必须要武装好心情去面对的对手」。

瓦芝妮雅琪吞败后，这次美网的惊奇之旅就此告终。

现年33岁的瓦芝妮雅琪于2020年澳洲公开赛后退休，接着组织家庭生儿育女，并于上个月重出江湖。这次美网是她重拾球拍的第3战，却惊奇地一路杀进16强。

瓦芝妮雅琪首次在世界女子职业网球协会（WTA）亮相时，高夫才1岁。高夫今天对前辈的表现表达了敬意。

高夫说：「瓦芝妮雅琪回来了，她似乎从没离开过网坛。」她表示，瓦芝妮雅琪「今天发挥的水准令人赞叹」。

「我是看着她赢得澳网长大的，今天能跟她在场上交手是我的荣幸。」

© 2023 AFP