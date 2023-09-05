强投二度涉家暴案 尤瑞亚斯不随道奇前往客场

（法新社洛杉矶4日电） 拿下MLB国联2021年胜投王、2022年防御率王的道奇强投尤瑞亚斯再度因为涉嫌家暴被捕，目前虽已获保释，但不会随球队到客场征战。

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警方表示，27岁的墨西哥左投尤瑞亚斯（Julio Urias）昨晚遭逮捕后，今天凌晨以5万美元（约新台币160万元）交保。

2019年5月，尤瑞亚斯在美国加州比佛利山（Beverly Hills）一处商场停车场与女伴发生争吵，被控将她推倒在地。

尤瑞亚斯当时虽未因此遭起诉，但他违反了美国职棒大联盟MLB的家暴相关政策，而遭禁赛20场。

尤瑞亚斯曾助洛杉矶道奇夺下2020年世界大赛冠军。

生涯至今8年都为道奇效力的他2021年拿下20胜3败，是国家联盟的胜投王；2022年则缴出17胜7败、防御率2.16的成绩，成为国联防御率王。

道奇球团表示，尤瑞亚斯原本预计在道奇前往迈阿密与马林鱼进行的3连战中，于5日先发登板，如今将不会随队前往客场。

道奇今天在社群媒体发文说：「我们知晓尤瑞亚斯涉及的事件，在我们试图了解所有事实之际，他将不会随队展开客场之旅。现阶段，球队暂无进一步置评。」

在这次事件发生前，尤瑞亚斯最近一次登板表现令人失望，他投5局被打了3支全垒打在内的9支安打，丢掉5分都是自责分，最终道奇3比6输给亚特兰大勇士。

尤瑞亚斯今年球季结束后，将成为自由球员。

© 2023 AFP