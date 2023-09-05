拍落去年美网亚军 郑钦文首闯大满贯8强

（法新社纽约4日电） 今天在以6比2、6比4击败去年亚军、今年大会女单第5种子的突尼西亚好手加博后，中国女将郑钦文在美网晋级8强，这是他生涯首度打进大满贯赛事8强。

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20岁的郑钦文下一场比赛的对手是白俄罗斯好手莎芭莲卡（Aryna Sabalenka）。莎芭莲卡在美国网球公开赛后将坐上世界球后宝座。

美网女单第23种子郑钦文说：「现在我超开心的，能在大球场比赛也很兴奋，我今天表现得很好。」

「加博是很棒的球员，很难被打倒。此战对我来说，真的是令人印象深刻的胜利。」

「我知道在比赛中必须打得更强势。比赛中有几次我退居守势一点，就被她破发了。」

「我告诉自己，我得掌握住这场比赛。」

郑钦文是继2019年的王蔷后，第一个打进美网女单8强的中国球员。两座大满贯赛冠军得主李娜曾在2013年美网打进4强，彭帅则于2014年同样杀进到4强。

加博去年在美网女单决赛不敌波兰的斯威雅蒂（Iga Swiatek），去年和今年在温布顿网球锦标赛也都屈居亚军。还在追求生涯第一座大满贯赛冠军的她，这次美网受流感所扰，影响其发挥。

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