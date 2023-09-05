美网16强插曲 观众喊希特勒口号遭逐出场

（法新社纽约4日电） 德国网球选手兹韦列夫（Alexander Zverev）今天在美国网球公开赛中，向主审裁判抗议有人在观众席上对他高喊「希特勒口号」，随后有一名观众遭驱逐出场。

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法新社报导，这起事件发生在美网艾许球场（Arthur Ashe Stadium），当时兹韦列夫与义大利好手辛纳（Jannik Sinner）的男单16强赛事正进行到第4盘。

兹韦列夫向主审裁判凯塔芳（James Keothavong）投诉看台上传来喊叫声，「他刚刚就在那里喊出世界上最知名的希特勒口号…令人不敢置信」。

凯塔芳随即与维安人员商量，设法找出这名罪魁祸首。最后，一名戴着蓝色棒球帽的男子被揪出并遭勒令离开球场。

第12种子的兹韦列夫曾在2020年美网勇夺亚军，他今天在男单16强赛事以6比4、3比6、6比2、4比6、6比3击败义大利好手辛纳，闯进今年最后一场大满贯美网的8强。

此役告捷后，兹韦列夫接下来将迎战去年美网冠军暨本届头号种子、西班牙籍现任世界球王艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）。

现年26岁的兹韦列夫去年曾在法网扭伤脚踝，缩短了2022年赛季，如今他将试图重回巅峰状态，维持亮眼表现。

兹韦列夫说：「我想我可以说声我回来了，我为此而活，这就是我极度热爱之事。」

兹韦列夫说：「我原本希望比赛能再早一点结束，这是肯定的，但去年当我无法参加比赛时，这就是我所怀念的。过了凌晨1时30分，在艾许球场满座的观众面前，没有什么比这更棒了。」

放眼接下来8强赛的艰钜挑战，兹韦列夫表示他会做好应战准备，「我会像往常一样全力以赴…我会战斗到最后一刻。当然，在这场激烈比赛后我必须重新恢复，但我会做足准备」。

© 2023 AFP