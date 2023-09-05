艾卡拉兹美网拚卫冕 直落3轻松晋级8强

（法新社纽约4日电） 在美网寻求卫冕的西班牙新星艾卡拉兹，今天以直落3击败义大利的阿纳尔迪，轻松晋级8强。

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现任世界球王艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）此役以6比3、6比3、6比4轻松拍落世界排名61名的阿纳尔迪（Matteo Arnaldi），接下来将面对大会男单第6种子、义大利的辛纳（Jannik Sinner）与2020年拿下美国网球公开赛亚军的德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）之战的胜方。

艾卡拉兹去年在8强战击败辛纳，但两人鏖战5盘，一直打到凌晨2时50分才分出胜负，是美网史上比赛结束时间最晚的一次。之后艾卡拉兹一路挺进，赢得生涯大满贯首冠。

艾卡拉兹说：「每个人都想再看一次我们的对决吧，因为去年那场交手的关系，我觉得今年的签表出炉时，所有人都在期待可能会重演我与辛纳正面交锋的8强赛。」

「那是我生涯打得最好的其中一场比赛。」

艾卡拉兹生涯6度对上辛纳，两人各拿3胜，双方最近一次交手是在多伦多，辛纳击败艾卡拉兹，最终拿下比赛冠军，那是他生涯首次在1000分级大师赛夺冠。

艾卡拉兹说：「我觉得当我们面对彼此时，都把对方逼到极限，总是把自己的水准拉到最高。我很喜欢跟他交手，那是很棒的对战。」

艾卡拉兹生涯与兹韦列夫交手的对战纪录是2胜3负，兹韦列夫去年在法网扭伤脚踝，现在似乎逐渐恢复到最佳状态。

艾卡拉兹说：「与兹韦列夫交手的比赛，战情都很胶着，我们打了很棒的比赛。他打得非常非常好，今年他再度找回颠峰状态。」

© 2023 AFP