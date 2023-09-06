南苏丹男篮夺队史首张奥运门票 年轻国家缔造奇迹

（法新社马尼拉6日电） 对2011年才独立的南苏丹来说，今年9月2日是这个年轻国家历史性的一天：南苏丹男篮在世界杯篮球赛关键战役中击败安哥拉，拿下队史首张奥运门票。

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南苏丹篮球协会成立不到10年，国家队2017年开始打国际赛也不过是6年前的事，世界排名62的这支队伍这次还是队史首度参加世界杯，就顺利摘下2024年巴黎奥运非洲区唯一1张门票。

9月2日当天，南苏丹靠阵中效力于美国职篮NBA芝加哥公牛的琼斯（Carlik Jones）26分、15助攻和7篮板加持下，以101比78拿下这届世界杯第3胜；加上战绩最接近的竞争对手埃及同日败给纽西兰，让南苏丹确定取得奥运参赛资格。

南苏丹这个国家一路走来波折重重。在历经非洲历时最久的冲突与动荡之后，2005年苏丹南北双方签署和平协定，南苏丹于2011年7月9日正式脱离苏丹独立。

然而，独立并没有让南苏丹境内冲突就此落幕。2013年，总统与时任副总统闹翻进而爆发内战，造成400万人流离失所，直到2018年8月，交战双方才为了终结内战而签署权力分享协议。

经过一次又一次危机的动荡后，男篮国家队这次在世界杯的表现带给国内民众无限想像，大批民众聚集在首都朱巴（Juba）透过大萤幕观看赛事。

而这支球队幕后最大推手当属前NBA球星邓恩（Luol Deng）。邓恩在苏丹出生，因为父亲是前苏丹政府部会首长和政治犯的关系，让他获得英国的政治庇护，在伦敦长大成人，并曾代表英国参加2012年伦敦奥运。

邓恩本人在NBA征战15个年头，效力过公牛、克里夫兰骑士、迈阿密热火、洛杉矶湖人、明尼苏达灰狼等队，期间两度入选明星球员。退休后，他一心一意只想回馈家乡，为南苏丹引进资源不遗余力，后来成为南苏丹篮球协会主席。

目前在NBA休士顿火箭队担任助理教练的南苏丹总教练艾维（Royal Ivey）透露，邓恩是「把整副拼图凑起来」的大功臣。在邓恩整合下，「1年前还在室外一个淹了水、上方有老鹰盘旋球场练球」的球队，今日才能在菲律宾球迷面前亮相。

南苏丹国家队阵中有不少人曾经是难民。以9月2日对安哥拉一役中贡献17分的奥莫特（Nuni Omot）为例，他的父母为了逃避衣索比亚内战而远走650公里至肯亚落脚，一待就是3年，并在难民营中生下奥莫特。

他当天赛后表示，「这是史上最棒的体坛事迹之一」。他说：「大家不了解我们一两年前的处境…我们从室外球场打起，南苏丹当时一个室内篮球场都没有，篮框歪一侧，高度也没有达到官方规定的10�铡埂

他说，「能走到这一步是老天保佑，多亏了球员也多亏了邓恩才能有今天的成就」，并直呼不敢相信南苏丹能有这一天。

© 2023 AFP