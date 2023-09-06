美网公开赛穆霍娃轻取瑟丝蒂 本季两度闯入大满贯4强

（法新社纽约5日电） 大会第10种子捷克女将穆霍娃（Karolina Muchova）今天以直落2的盘数轻松击败罗马尼亚选手瑟丝蒂（Sorana Cirstea），顺利抢下美国网球公开赛女单4强战门票。

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穆霍娃今天在艾许球场（Arthur Ashe Stadium）打了1小时38分钟，终场以6比0、6比3击败瑟丝蒂。这是穆霍娃本季第2次晋级大满贯赛4强，她今年6月曾闯进法网决赛。

穆霍娃接下来将迎战大会第6种子美国好手高夫（Coco Gauff）。

33岁的瑟丝蒂自2006年展开职业生涯以来，仅两度打进大满贯赛8强。

穆霍娃今天比赛一开始就压着对手打，狠狠惩罚瑟丝蒂每个失误。她在第1盘很快就破了对手2个发球局，取得3比0领先。

瑟丝蒂在第4局试图与对手拉锯，尽管获得了9个破发点，但没有拿到任何破发。穆霍娃保住发球局后，以4比0扩大领先差距。瑟丝蒂第5局的发球局再次被破，穆霍娃保发后拿下第1盘。

第2盘开始时瑟丝蒂表现不错，先保发后又破发，暂以2比0领先。但瑟丝蒂未能延续开盘气势，并在第3局中被对手破了发球局，整盘又回到各自保发的局面。

决定性的破发出现在第7局，当时瑟丝蒂以0比40落后，然后她一记正手抽球过低挂网，穆霍娃取得4比3领先。

穆霍娃随后在第9局破掉瑟丝蒂的发球局，并以1记精彩的正手致胜球锁定胜利。

© 2023 AFP