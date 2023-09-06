西班牙足协为主席强吻丑闻道歉 开除女足教头

（法新社马德里5日电） 西班牙足协主席卢比亚雷斯在世界杯颁奖典礼亲吻球员引发争议，足协今天为这个「令人完全无法接受的行为」道歉，并开除引发争议的女足教头，在彻底调查此案时指派一名女性接任他的职位。

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西班牙8月20日在世界杯女子足球决赛击败英格兰夺冠后，46岁的西班牙足球协会（RFEF）主席卢比亚雷斯（Luis Rubiales）在颁发典礼上强吻中场球员艾尔莫索（Jenni Hermoso），引起全球愤慨，西班牙足协事发两个多星期后才对外道歉。

在临时主席罗查（Pedro Rocha）签署的信件中，西班牙足协「为最高机构代表在2023年国际足总女子世界杯（FIFA Women's World Cup 2023）决赛期间与之后令人完全无法接受的行为…致上最诚挚的道歉」。

这个吻虽招致足坛与外界谴责，并促使国际足总将卢比亚雷斯停权，但西班牙足协在事发8天后，才要求卢比亚雷斯辞去主席职位。

然而，卢比亚雷斯拒绝下台，称这个吻「只是轻轻点一下」，声称这是双方同意的，但女方完全否认。

西班牙足协表示，「这对西班牙足球、运动界、社会与整个足坛和运动界价值造成的损害是非常巨大的」，并向国际足总与欧洲足球总会（UEFA）道歉，「尤其是西班牙国家女子球队球员」。

不久后，西班牙足协宣布开除自2015年起担任国家队教头的比尔达（Jorge Vilda），并首次任命女性执掌这个世足冠军队伍的兵符。

西班牙足协在声明中说，「西班牙足协…已决定解除比尔达担任体育主管与女子国家队教头的职务」，之后任命托梅（Montse Tome）接替他的职位。

西班牙足协提到托梅时说：「她将会是西班牙首位担任这个职位的女性。」托梅曾是球员，自2018年起担任女足国家队助理教练。

强吻事件爆发后，卢比亚雷斯发表了具挑衅意味的演说，表明他拒绝辞职并谴责「假女权主义」，42岁的比尔达当时对这段发言表示赞赏，且据悉这两人过从甚密。因此，比尔达遭到开除是各界预料之中的事。

西班牙足协表示，开除比尔达是「一连串重组措施的第一步」，目的在丑闻爆发后改善治理。批评人士说，这个丑闻暴露了西班牙足坛内根深蒂固的厌女情结。

© 2023 AFP