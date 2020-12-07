运动画刊年度最佳运动员 詹姆斯3度获殊荣

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（法新社纽约6日电） 美国职篮NBA总冠军洛杉矶湖人球星詹姆斯、职业美式足球联盟NFL堪萨斯酋长四分卫马霍姆斯等5人因球场外的行动主义表现，今天获「运动画刊」选为年度最佳运动员。

今年的「运动画刊」（Sports Illustrated）年度最佳运动员主题是「行动主义运动员」（The Activist Athlete），向詹姆斯（LeBron James）、日本网球女将大?直美、马霍姆斯（Patrick Mahomes）和队友杜威内-塔迪夫（Laurent Duvernay-Tardif）及女子职篮WNBA西雅图风暴前锋史都华（Breanna Stewart）致敬。

「运动画刊」指出，这5位男女在2020年就各方面都出类拔萃，场内场外都是冠军。

「如果这暗黑的一年有任何光明，必定是领导力以及亟需的乐观态度，一如我国几位顶尖运动员面临种种挑战时拿出的表现。」

「2020年的议题和挑战，无疑会延续至2021年和多年以后。但我们的年度最佳运动员无论在面对问题、有朝一日解决问题上都竖立起榜样。秉持着原则、热情和运动员的乐观精神，无论障碍为何，都深信着更好的日子就在前方。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP