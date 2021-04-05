运河计画遭批评 土耳其总统指退役将领暗示政变

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（法新社安卡拉5日电） 土耳其总统艾尔段今天指控，104名海军退役上将批评他修建运河以连贯黑海和地中海的计画，是要藉此发出「政变暗示」。

土国检方今天羁押了其中10名上将，并下令另4名上将投案。他们周末期间发表了一封公开信，批评拟议中的伊斯坦堡运河计画。

艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）说：「海军退役上将的责任并不是发表宣言，暗示要政变。」

「在以往充满政变的我国，一群海军退役上将（再次）企图政变，令人绝对无法接受。」

土国官员上月通过这项运河计画，使土国遵守蒙特鲁公约（Montreux Convention）的立场引人质疑。这项1936年签署的公约，旨在对穿越博斯普鲁斯海峡（Bosphorus Strait）和达达尼尔海峡（DardanellesStrait）以通往地中海的航行制定严格的商务与海军规定。

这些土国海军退役上将担心，修建运河将导致土国放弃蒙特鲁公约，进而触怒俄罗斯，丧失在此动荡地区的中立地位。

艾尔段指出，将运河计画与蒙特鲁公约混为一谈「完全错误」；并说，这条运河将「强化我们的主权」，同时暗示，土国日后可能退出这项公约。（译者：张佑之）

© 2021 AFP