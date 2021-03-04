近40年前失窃古董盔甲 罗浮宫完整寻回

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（法新社巴黎3日电） 巴黎罗浮宫38年前遭窃一套镶金嵌银的文艺复兴时期盔甲，近期在西南部大城波尔多一个家族的收藏品中被发现，即将完璧归赵。

一名军用品古董专家今年一月接到委托，要对一批在波尔多的遗产提供谘询，他对这个家族收藏的豪华头盔和铠甲来历起疑，因此通报警方。

警方获报后凭藉失窃艺品资料库，确认这些东西是1983年5月31日在罗浮宫被窃，但失窃过程至今成谜。

波尔多检方现正调查盔甲流落为当地家族遗产的经历。

铠甲和头盔据信是于1560年到1580年之间在义大利米兰所打造；1922年全球知名的罗斯柴尔德（Rothschild）家族把这套盔甲捐赠给罗浮宫。

罗浮宫的传承艺术品负责人马古伊何（Philippe Malgouyres）说：「我本来就确信（这套盔甲）有朝一日能寻获，因为它实在太特别，我没料到的是这么顺利，它就在法国，而且完完整整。」

他说：「这是以精湛技艺打造的名贵品，有点像现在的豪华汽车。在16世纪，武器会被当成非常奢华的艺品，铠甲成了装饰，与用途已无关。」

法国的全球失窃艺品资料库包含10万笔资料，去年一年就新增了900笔。

罗浮宫是全球参观人数最多的博物馆。馆长马蒂内兹（Jean-Luc Martinez）表示，罗浮宫上次遭窃是在1998年，遗失的是一幅19世纪法国画家柯洛（Jean-Baptiste Camille Corot）的肖像画，「我们还在寻觅下落」。

© 2021 AFP