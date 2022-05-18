「这个世界需要新的卓别林」泽伦斯基坎城影展演说撼人心

（法新社坎城17日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天透过视讯，在法国坎城影展开幕式惊喜现身，他引用卓别林讽刺希特勒的电影「大独裁者」，说这个世界需要新的卓别林，来证明电影不是沉默的。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）在预先录制的影片中告诉观众：「每天都有数以百计人死去。剧终掌声落幕后，再也醒不过来了。」

泽伦斯基说：「电影会保持沉默，还是会大声疾呼？倘若有一名独裁者，我们必须为自由而战，一切都将取决于我们的团结。电影能否置身于这种团结之外？」

泽伦斯基提到了电影在第二次世界大战期间的力量，包括着名英国演员卓别林（Charlie Chaplin）1940年讽刺纳粹（Nazi）领导人希特勒（Adolf Hitler）的电影「大独裁者」（The Great Dictator）。

他说，卓别林的大独裁者并未摧毁真正的独裁者，但拜它所赐，电影并未保持沉默。「我们需要新的卓别林，来证明当今这个时代的电影不是沉默的！」

泽伦斯基的演说掀起全场如雷掌声，观众纷纷起立为他鼓掌。俄乌冲突成为第75届坎城影展的主轴，其中一天将特别献给乌克兰的电影工作者。

此外，上个月据报在乌克兰遭俄军杀害的立陶宛导演克维达拉维丘斯（Mantas Kvedaravicius），他所拍摄的俄乌冲突纪录片Mariupolis 2也将获得特别放映。

泽伦斯基上个月在美国内华达州拉斯维加斯（Las Vegas）举行的葛莱美奖（Grammy Awards）颁奖典礼也发表类似谈话。他告诉观众：「我们的音乐家穿的是防弹衣，而不是燕尾服。他们在医院为伤者唱歌。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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