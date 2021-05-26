远离川普中东政策 布林肯矢言重建巴勒斯坦关系

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（法新社耶路撒冷25日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天矢言重建美国与巴勒斯坦的关系，除了重启耶路撒冷领事馆，也将提供数百万美元援助来协助遭战争蹂躏的加萨走廊。

法新社报导，这项宣布象徵着拜登政府与前总统川普所定政策划清界线。川普在位时，于2019年关闭服务巴勒斯坦人的驻耶路撒冷领事馆，并切断对巴勒斯坦的援助。

长远来说，布林肯提及「恢复努力来达成两国方案的可能性」，他说：「我们依旧认定这是唯一方式，可真正确保以色列未来作为犹太及民主国家，并让巴勒斯坦人得到他们应得的国家。」

布林肯走访中东地区之前，以色列与巴勒斯坦21日刚结束11天的激烈冲突。当时因东耶路撒冷与约旦河西岸占领区引发的紧张局势，看到以色列大举空袭加萨，而加萨也不断有火箭射向以色列。

布林肯在约旦河西岸雷马拉（Ramallah）会晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）后，他说，美国将准备重启耶路撒冷领事馆。稍后他补充说，对此，目前尚未有时间表。

身为拜登政府最高阶外交官员，布林肯重申支持以色列有权自我防卫，以对抗伊斯兰团体哈玛斯（Hamas）的火箭攻击；他说，哈玛斯必不能受惠于加萨重建的援助。

布林肯也强调华府承诺与巴勒斯坦重建关系，「双方持有一致信念，也即巴勒斯坦和以色列享有同等的安全、自由机会和尊严」。 （译者：纪锦玲）

© 2021 AFP